Рулетка — игра, где ставки сделаны на наслаждение. Две мастерицы, два стиля, двойная страсть. Одна начинает, другая завершает, а ты погружаешься в вихрь чувственных прикосновений. Какой будет следующий ход? Узнаешь, когда почувствуешь…