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ПИКОВАЯ ДАМА

Салон эротического массажа. Релакс в Челнах

ОТ 3000 РУБЛЕЙ

18+

МАСТЕРА МАССАЖА

Знакомьтесь, некоторые модели нашего салона

Мастер Аэлита

Изящные формы и магнетический взгляд — она умеет привлекать внимание без единого слова.

Мастер Оксана

Она не просто львица — она хищница, ласкающая до тех пор, пока тело не растворится в её ритме.

Мастер Лиана

Утончённая натура проведёт тебя по краю удовольствия и не даст быстро вернуться в реальность.

Мастер Злата

Для тех, кто ценит изящные формы и прикосновения, от которых мурашки. Говорят, она — как фантазия наяву.

Мастер Ралина

Богиня игры, прикосновений и огня в теле. Каждый её жест — как искра, которая не оставляет шансов устоять.

Мастер Алина

Её тело создано для искушения. А прикосновения — отдельный вид искусства, доводящего до дрожи.

Мастер Диана

Изысканная пластика и особая манера движений. Массаж, в котором каждый жест — это приглашение к полной телесной перезагрузке.

ПРОГРАММЫ эротического массажа

ЧЕРВИ

Эротический массаж. Уникальная программа Черви

ЧЕРВИ — это классика чувственного наслаждения. Горячие прикосновения, плавные движения и волнующий релакс. Твоя мастерица знает, как довести тебя до дрожи удовольствия… Готов испытать?


30 минут 1 сессия 4000₽

60 минут 1 сессиЯ 6000₽

60 минут 2 сессии 7000₽

90 минут 1 сессия 8500₽

90 минут 2 сессии 9000₽

120 минут 2 сессии 12000₽

Рулетка

Эротический массаж. Уникальная программа Рулетка

Рулетка — игра, где ставки сделаны на наслаждение. Две мастерицы, два стиля, двойная страсть. Одна начинает, другая завершает, а ты погружаешься в вихрь чувственных прикосновений. Какой будет следующий ход? Узнаешь, когда почувствуешь…

60 минут 2 сессии 16000₽

90 минут 2 сессии 20000₽

120 минут 2 сессии 30000₽

пики

Эротический массаж долгая программа

Пики — высшее искусство соблазна. Имитация страсти со взбитыми сливками и сочными апельсинами… Твои чувства на пределе, дыхание сбивается, а удовольствие накрывает с головой. Позволь себе утонуть в этом сладком искушении…

60 минут 1 сессия 8000₽

90 минут 2 сессии 12000₽

120 минут 2 сессии 15000₽

Королева

Эротический массаж сексуальная программа королева

Королева — она правит, ты подчиняешься. Властная, дерзкая, беспощадно соблазнительная… Её прикосновения — награда или наказание. Ты дрожишь, затаив дыхание. Готов стать её игрушкой? 

60 минут 1 сессия 15000₽

90 минут 2 сессии 18000₽

120 минут 2 сессии 25000₽

Пиковая дама

Эротический массаж Пиковая дама

Пиковая дама — горячее джакузи, скользящие по телу капли воды, прелюдия, от которой пробегают мурашки. Ласки становятся смелее, желание накаляется… Ты уже не можешь остановиться. 

90 минут  2 сессии 15000₽
120 минут 2 сессии 20000₽

Четыре масти

Эротический массаж 4 руки

Четыре масти — эротическое шоу. Две мастерицы, смелые движения, интригующая атрибутика… Атмосфера накаляется, а ты в центре этой раскованной игры. Готов погрузиться в мир удовольствия? 

60 минут 2 сессии 20000₽
90 минут 2 сессии 25000₽
120 минут 2 сессии 35000

Тантра-массаж

Эротический массаж эротика лингамма

ТАНТРА - МАССАЖ — час непрерывного наслаждения, сосредоточенного только на самой чувствительной зоне. Без лишнего, без отвлечений  — её дыхание, горячие прикосновения и полное погружение в экстаз. Ты готов?

60 минут  1 сессия 8000

программа для пары

Эротический массаж эротика лингамма

Чувственный массаж и откровенное шоу для пары — один или два мастера, страстные прикосновения и атмосфера, в которой хочется забыться. Полное погружение в удовольствие.

60 минут 1 сессия одним мастером 20000₽
60 минут 2 сессии двумя мастерами 36000₽

Отражение чувств 

Эротический массаж эротика лингамма

Отражение чувств — самая откровенная из наших программ. Здесь удовольствие — не только твоё. Мастер растворяется в процессе, не скрывая собственных ощущений. Чувственные прикосновения, страстное шоу и накал эмоций, от которого перехватывает дыхание.

60 минут 1 сессия 9000₽

60 минут 2 сессии 10000₽

90 минут 2 сессии 12000₽

120 минут 2 сессии 17000₽


НЕЖНЫЙ КЕКС

Эротический массаж эротика лингамма

Нежный кекс — чувственное шоу с полным эффектом близости. В программе используются реалистичные аксессуары, пробуждающие фантазию, а каждый штрих массажа доводит до сладкого накала. Настоящий десерт для тех, кто жаждет большего.

60 минут 1 сессия 10000₽

90 минут 2 сессии 12000₽

120 минут 2 сессии 17000₽

Фут Фетиш

Эротический массаж фут фетиш

Фут Фетиш — чулки, шпильки, откровенная игра. Её ноги дразнят, скользят, заставляют затаить дыхание. Искушение, поцелуи, прикосновения…

60 минут  1 сессия 8000

Интимные услуги не предоставляются. Все программы направлены на расслабление, восстановление и эстетическое удовольствие в рамках телесных практик.

Не определились с программой? Посетите наш второй салон

Посмотреть салон 1001 ночь

Дополнения к программам

Продление удовольствия

1 000 рублей

Чайная церемония

1 000 рублей 

Общение
30 минут

1 500 рублей

чулки, каблуки 

500 рублей

Авторская программа
30 мин

8 000 рублей

Авторская программа 60 мин

15 000 рублей

Аренда салона
2 часа

55 000 рублей

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ОГРН 1131650005992

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