Между Акибанком и Банком Казани
ПИКОВАЯ ДАМА
ОТ 3000 РУБЛЕЙ
18+
Знакомьтесь, некоторые модели нашего салона
30 минут 1 сессия 4000₽
60 минут 1 сессиЯ 6000₽
60 минут 2 сессии 7000₽
90 минут 1 сессия 8500₽
90 минут 2 сессии 9000₽
120 минут 2 сессии 12000₽
60 минут 2 сессии 16000₽
90 минут 2 сессии 20000₽
120 минут 2 сессии 30000₽
60 минут 1 сессия 8000₽
90 минут 2 сессии 12000₽
120 минут 2 сессии 15000₽
60 минут 1 сессия 15000₽
90 минут 2 сессии 18000₽
120 минут 2 сессии 25000₽
90 минут 2 сессии 15000₽
120 минут 2 сессии 20000₽
60 минут 2 сессии 20000₽
90 минут 2 сессии 25000₽
120 минут 2 сессии 35000₽
60 минут 1 сессия 8000₽
60 минут 1 сессия одним мастером 20000₽
60 минут 2 сессии двумя мастерами 36000₽
60 минут 1 сессия 9000₽
60 минут 2 сессии 10000₽
90 минут 2 сессии 12000₽
120 минут 2 сессии 17000₽
60 минут 1 сессия 10000₽
90 минут 2 сессии 12000₽
120 минут 2 сессии 17000₽
60 минут 1 сессия 8000₽
Интимные услуги не предоставляются. Все программы направлены на расслабление, восстановление и эстетическое удовольствие в рамках телесных практик.
1 000 рублей
1 000 рублей
1 500 рублей
500 рублей
8 000 рублей
15 000 рублей
55 000 рублей
ОРИЕНТИР: Мы находимся между Акибанком и банком казани
ОГРН 1131650005992